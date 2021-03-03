Tablolarını doğadan topladığı malzemelerle yapıyor

Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi’nde oturan 3 çocuk babası Erdoğan Mustafa Üstündağ, resim ve süs eşyalarını topladığı taş, kozalak, çiçek ve mısır tanesi gibi malzemeleri kullanarak yapıyor. Üstündağ’ın kozalak ve tüyleri kullanarak yaptığı hindi ve kuşlar, rengarenk taşlar, çiçekler ve mısırlar kullanarak yapılan tablolar ilgi görüyor. Doğadan topladığı malzemelerle bir şeyler üretmekten keyif aldığını belirten Üstündağ, ilerleyen zamanda sergi açmak istediğini söyledi. Atölyesinde atık malzemeleri sanat eserine dönüştürdüğünü kaydeden Mustafa Üstündağ, "Boş zamanlarımı değerlendirmek için kendime küçük bir atölye kurdum. Bu atölyede doğadan topladığım materyallerle çeşitli sanat etkinlikleri yapmaktayım. Bunları hobi olarak tasarlıyorum ve ticari amaç gütmüyorum. Severek yaptığım için de ortaya gayet güzel sanat eserleri çıkmaya başladı. Sanatım ilerledikçe ve kendime güvenim arttıkça ileride bu konu ile ilgili bir sergi açmayı düşünüyorum” dedi.