Tablodaki bilgilerin tamamı doğru

“Bazı iddialara huzurunuzda cevap vereceğim. Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. Bunların salgın açısından önemi bulaştırıcı yani taşıyıcı olmalarıdır. Her gün açıklanan ve üzerinde durduğumuz yeni hasta sayısı asıl dikkat konusu olmalıdır. Test sonucu pozitif çıkanların her biri birer vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup tedavi altına alınan hastalardır. Demek ki belirtisi ister olsun ister olmasın testi pozitif çıkmış herkesi ifade eden vaka kelimesiyle, hasta kelimesinin anlamı aynı değildir. Hasta ile ağır hasta arasındaki fark da açıktır.

(Ölüm sayıları) Türkiye’de ölüm bilgileri iki kaynakta toplanmaktadır. Biri belediyelerimizin e-devlet veri tabanında da yer alan defin sayılarıdır. Diğeri Türkiye İstatistik Kurumu’dur. Ölüm bildiriminde kullanılan belgede iki hane önemlidir, biri ölüm şekli, diğeri ise ölüm nedenidir. Kayıtlar bu yıl toplam ölümlerin onda birinde ölüm şeklinin bulaşıcı hastalık sonucu doğal ölüm olduğunu göstermektedir. Onda dokuzu ise hastalık, yaşlılık ve benzeri şeklinde işaretlenmiştir. Buradan Covid-19 ölüm sayıları anlaşılmaz.

Ayrıca kişi İstanbul’da yaşadığı halde ikamet adresi Sivas ise TÜİK onu Sivas olarak kaydeder. Dolayısıyla belediye ile TÜİK verileri arasında bir fark oluşur. Birinin ölümünü saklamaya ise imkan yoktur. Bu kapsamlı açıklamaları yapmak zorunda bırakıldığımız için gerçekten üzgünüz.

ANKARA’DA YÜZDE 60 AZALDI

Ankara özelinde kurulan çağrı sisteminde 110 görevli semptom takibi yapıyor. 780 filyasyon ekibimiz sahada. Bu tedbirlerle son 10 günde günlük hasta sayısı yüzde 60’a yakın oranda azaldı. Vaka sayısı İstanbul’un da altına indi.

EĞİTİMDE KARAR HAFTAYA

Aşı ile ilgili denemelerin çok ötesine geçildiğini vurgulamak isterim. Tedarik girişimlerini başlattık.

Bugün eğitimle ilgili durum konuşuldu. Şu ana kadar hazırlık ve birinci sınıflarda ciddi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü Kabine’de Bilim Kurulu’nun önerisi, 1 ve 2. sınıflar ile 8 ve 12. sınıflar içindi bu öneri, muhtemelen gündeme gelir ve önümüzdeki hafta daha net bir karar açıklamış olacağız.

(Futbol maçları) Seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki hafta salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz.”

VAKA GİZLENEREK FİLYASYON ÖNLENEMEZ

CHP Milletvekili Murat Emir, günlük vaka sayısının Sağlık Bakanlığı verilerine göre 29 bin olduğunu iddia etti. Emir’in iddiasına Koca, ”Evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok. Bizim yazılım programımızda böyle bir arayüz yok. Neresinden bakıp yorum yapacaksınız. HES sisteminizde bütün vakalar söz konusu. Dolayısıyla vakayı gizleyerek filyasyonu önleyebilir misiniz? Bu salgınla mücadele edebilir misiniz? Eğer denilen şekilde olmuş olsaydı hastanedeki yatak doluluk oranlarımız halen niye yüzde 50’nin altında. Verdiğimiz bilgilerin tamamı doğru.”