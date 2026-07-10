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Tablo değil Tuz Gölü

Güncelleme Tarihi:

#Tuz Gölü#Kırmızı#PEMBE
Tablo değil Tuz Gölü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 07:00

Türkiye’nin en önemli doğal alanlarından biri olan Tuz Gölü, yaz aylarında ortaya çıkan renk değişimiyle bir kez daha görsel şölene sahne oldu.

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 Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarında yer alan gölde, hava sıcaklıklarının yükselmesi ve buharlaşmanın artmasıyla birlikte suyun tuzluluk oranı en üst seviyelere ulaştı. Gölün bazı kesimlerinde suyun kırmızı ve pembe tonlarına bürünmesi, ortaya eşsiz manzaralar çıkardı. Tuz Gölü’nde yaşanan renk değişiminin arkasında tamamen doğal bir süreç bulunuyor. Yüksek tuzluluk oranına dayanabilen ‘Dunaliella salina’ adlı mikroskobik algler ile halo bakteriler, yaz aylarında artan sıcaklık ve yoğun tuzluluk karşısında kendilerini korumak amacıyla kırmızı pigment üretiyor. Bu canlıların yoğunluğunun artmasıyla birlikte göl suyu kırmızı, pembe ve zaman zaman mora yaklaşan tonlara bürünüyor. Bu doğa olayı, yılın yalnızca belli zamanlarında gözlemlenebiliyor. 

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#Tuz Gölü#Kırmızı#PEMBE

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