Tablo bu sefer karanlık... Ünlü ressamın eski eşinden vahim iddia

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CUMHURBAŞKANLIĞI ödüllü ressam Ergin İnan ile meslektaşı Fatma Füsun İnan bir süre evli kaldıktan sonra boşandı. Çiftin iki çocuğu bulunuyor. İddiaya göre, ressam Ergin İnan, galerici Ergün A. ile tanıştıktan sonra konforlu yaşam sağlanacağı ve eserlerinin satılacağı vaadiyle, 2 ay kalmak suretiyle İzmir’in Urla ilçesindeki yazlığa gitti. Fatma Füsun İnan, 2 ay kalmak için Urla’ya giden eski eşinden haber alamayınca endişelenmeye başladı.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDEN ŞÜPHELENDİ

İddiaya göre Fatma Füsun İnan, iki çocuğuyla birlikte eski eşi Ergin İnan’ın, New York’taki sergisine gitti. İnan, Ergin İnan’a ait resim koleksiyonunun tamamının bir dönem yanlarında bahçıvan olarak çalışan Serkan K.’ye ait olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Serkan K.’nin, Ergin İnan’a ait 40-50 adet resim koleksiyonunu galeri sahibi Ergün A.’ya sattığını öğrenen Fatma Füsun İnan, bir süre sonra eski eşinden haber alamadı. Eşinin zorla alıkoyulduğunu, öldürülme ihtimalinin bulunduğunu ve milyon dolarlık eserlerinin yağmalandığını ileri süren Fatma Füsun İnan, savcılığa başvurarak galerici Ergün A., hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Ergün A. hakkındaki soruşturma devam ederken, Fatma Füsun İnan bu kez avukatı Sercan Biçer aracılığıyla, ressam Ergin İnan’ın yanında bahçıvan olarak çalışan Serkan K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Fatma Füsun İnan’ın avukatı Sercan Biçer, savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçede, müvekkilinin çocuğunun sorunlarıyla ilgili eski eşine ulaşmaya çalıştığını ancak haber alamadığını öne sürdü.

‘MALVARLIĞINDA CİDDİ AZALMA VAR’

Dilekçede, “Müvekkil, eşinin hayatından endişe etmektedir. Müvekkil, eski eşinin hapsedilmiş bir hayat yaşadığını düşünmektedir. Ergin İnan’ın malvarlığında ciddi azalma gören müvekkil, çocuklarının miras hakkının zarar gördüğünden endişe duymaktadır. Müvekkilin eski eşi, hapsedilmiş bir hayat yaşamaktadır. Ergin İnan’ın asla satılmaması gereken üç boyutlu ve en büyük değerli eserleri el altında tutulmakta, kısaca eserleri yağmalanmaktadır. Müvekkilin çocuklarına sadece hayatlarını idame ettirecekleri paralar gönderilmektedir” denildi.

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Serkan K.’nin bahçıvan olmasına rağmen galerici Ergün A. liderliğinde hareket ettiğini öne süren avukat Sercan Biçer, suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Örgütsel bir yapı kurularak ödüllü ressam Ergin İnan kandırılmış, karşılığı ödenmeden eserleri depoda yağmalanmıştır. Ergin İnan’ın eserleri üzerinden Serkan K. ile galerici Ergün A.’nın hukuka aykırı gelir elde ederek zenginleştiği düşünülmektedir. Bu kişilerin banka hesapları, eğitim durumları ve malvarlıklarının incelenmesini istiyoruz. Serkan K.’nın ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘vergi kaçırma’, ‘tefecilik’, ‘yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi’ ve ‘özel hayatın gizliliği’ suçlarından soruşturma başlatılmasını ve hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz.”