Tablet başvurusu yapılacak mı? Bakan Selçuk’tan tablet dağıtımı hakkında açıklama

Ücretsiz tablet dağıtımı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklama yapıldı. Bakan Selçuk, ‘Bu ayın sonunda 500.000 öğrencimize ulaşmış olacağız.’ dedi. Bakan Selçuk daha önce yaptığı açıklamada ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların yapılacağını duyurmuştu.

TABLET BAŞVURUSU YAPILACAK MI?

500 bin ücretsiz tablet için başvuru yapılmayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından tespit edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamasında, ‘Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğimizin 4. fazını gerçekleştiriyoruz. 25 GB aylık internet paketiyle 47 bin cihaz daha öğrencilerimiz için 26 ilimize ulaşıyor, toplam 313 bin 500 tabletin dağıtımı tamamlandı. Bu ayın sonunda 500.000 öğrencimize ulaşmış olacağız.’ dedi.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk daha önce ücretsiz tablet başvurularıyla ilgili açıklama yapmıştı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine eklemişti.