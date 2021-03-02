Tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB 68 bin 241 ücretsiz tablet dağıtımı ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devam ediyor. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Bu hafta 68 bin 241 tablet bilgisayarı daha 31 ilde öğrencilerimize ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı. Belirli periyodlara göre uygulanan ücretsiz tablet dağıtımında öğrenci ve velilerin herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor. MEB'in ücretsiz tablet dağıtımında tablet bilgisayar için ailelerin gelir durumu ve okul çağındaki kardeş sayısı gibi durumlar göz önüne alınıyor.

68 BİN 241 ÜCRETSİZ TABLET DAHA DAĞITILACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Selçuk bu hafta 31 ilde 68 bin 241 tablet bilgisayarın daha öğrencilerle buluşturulacağını da Twitter’dan duyurdu. Selçuk, "Eğitimde ’kontrollü normalleşme’ ile çocuklarımızı koşullar ölçüsünde okullarına kavuştururken bu hafta 68 bin 241 tablet bilgisayarı daha 31 ilde öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Çocuklarımızı, yeni dönemde daha aktif çalışacak EBA destek noktalarına davet ediyoruz" mesajını paylaştı.

Eğitimde "Kontrollü Normalleşme" ile çocuklarımızı koşullar ölçüsünde okullarına kavuştururken bu hafta 68 bin 241 tablet bilgisayarı daha 31 ilde öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Çocuklarımızı, yeni dönemde daha aktif çalışacak https://t.co/t0RgFRThI5 merkezlerimize bekliyoruz. pic.twitter.com/IJcfgAbrqI — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 2, 2021

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor.

Tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan başvuru esasları ile ilgili daha önce Bakan Selçuk açıklama yapmıştı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine eklemişti.

MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta 25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayarın, 20 Şubat haftasında belirlenen illere teslim edileceği bildirildi.

Dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde fırsat adaleti doğrultusunda öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamayı sürdürdüklerini vurgulamıştı.

31 ilde daha 68 bin 241 tablet öğrencilere bu hafta ulaştırılacak.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Selçuk, 25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayarı daha öğrencilere ulaştırdıklarına dikkati çekerek, "Her çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Cihazlara EBA mobil uygulamalarını yükleyen yazılım uzmanlarımızdan bu zor hava koşullarında nakliyesini yapan şoförümüze ve teslimatını gerçekleştiren destek personeline kadar bu sürece emek veren, ter döken herkese yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yeni fazdaki dağıtıma katkıda bulunan Gaziantep'in Şehitkamil, Nurdağı ve Şahinbey belediyeleri, Muğla'nın Yatağan ve Seydikemer belediyeleri ile Trabzon Belediyesine destekleri için teşekkür eden Selçuk, daha çok öğrenciye ulaşmak için hep beraber çaba vermeyi sürdüreceklerini belirtmişti.

Yatılı bölge ortaokullarında okuyan öğrenciler için sipariş edilen tablet bilgisayarların tedarik sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Selçuk, "Yakında hepsi de tablet bilgisayarlarını internetleriyle beraber ellerine alacak ve EBA'nın tüm içeriğine rahatça ulaşacaklar." müjdesini vermişti.