‘Tabipler Birliği koronavirüs kadar tehlikeli’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Tabipler Birliği’nin kapatılmasıyla ilgili Başkanlık Divanı üyesi bir arkadaşımızın başkanlığında bir heyet teşekkül etmiştir. Bu heyet marifetince TTB’nin dünü, bugünü, bütün fiili ve eylemleri incelenecek, gerekirse hazırlanacak dosya Cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilecektir” dedi.

HÜKÜMET SAMİMİYETLE DİRENİYOR

Türk Tabipler Birliği ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şunları kaydetti: “Her gün insanlarımızı kaybediyoruz. Vaka sayısı giderek tırmanıyor. Buna karşılık hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız hakikaten insanüstü bir emek sarf ediyor. Hükümet canla, başla, samimiyetle habis virüse karşı direniyor, bütün imkânlar seferber ediliyor. Sağlık Bakanımız çok başarılı. Fedakâr hekimlerimiz ve sağlık personelimiz özveriyle felaketin önünü kesmeye uğraşıyorlar. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının ihlal edilmesinden kaynaklı risk ve tehditler yoğunlaştıkça elbette kaybımız ve kaygımız çoğalıyor.

KURDELENİN NE MANASI VAR

Türkiye’nin böylesi kırılgan bir döneminde sağlık kuruluşlarında siyah kurdele takmanın ne manası var? Kime faydası var? Hükümeti ve devleti hedef alarak ‘Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz’ temalı karanlık ve maksatlı eyleme niye ihtiyaç duyuluyor? Nereye varılmak isteniyor? Salgından toplumsal hareketlenme mi arzulanıyor? Bunları millet adına sormak en tabii hakkımız. TTB sürekli korku aşılıyor. Vatandaşlarımızı telaşa sürüklüyor. Hekimlerimiz arasına nifak sokuyor. Güvensizliği yayıyor. Yani virüsün eksik bıraktığını tamamlamayı amaçlıyorlar. Bu ihanet odağının hiçbir açıklaması kalpleri ferahlatmıyor. Milletimizin yüreğine su serpmiyor.

SONUNA KADAR ARKASINDAYIM

16 Eylül’de Twitter’dan yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Yine CHP’den İP’e, HDP’den marjinal partilere kadar TTB’nin tetikçiliğine heveslenen siyasi çıkarcıları da aziz milletimiz ibretle takip ediyor. TTB’nin derdi hastalarımızın şifa bulması, tedavi edilmeleri, insan ve toplum sağlığının güvenceye kavuşması falan değil. Bunların asıl meselesi acaba surda gedik açabilir miyiz, sorusuna cevap aramaktır. Diyeceğim odur ki, TTB yeni tip koronavirüs kadar tehlikelidir. Ve gereği acilen yapılmalıdır.”