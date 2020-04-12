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Haber Giriş: 12.04.2020 - 15:37,Son Güncelleme:

Tabiat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Tabiatın Eş Anlamlısı

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Tabiat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Tabiatın Eş Anlamlısı
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Tabiat, sıklıkla kullanılmakta olan kelimelerden birisidir. Anlam özellikleri bakımından, önem taşımaktadır. Bu sebeple, tabiat kelimesinin anlamını öğrenebilir ve cümlelerinizde sıklıkla kullanabilirsiniz. Tabir nedir, eş anlamlısı nedir, sizler için derledik.

Arapça kökenli bir kelime olan tabiat kelimesi, doğal yollarla gelişen veya değişen canlı ve cansız varlıkların bütünü, 'doğa' anlamına gelmektedir.

 Tabiat Kelimesinin Eş Anlamlısı

 TDK'ya göre, tabiat kelimesinin birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Tabiat denilince, akla ilk gelen doğa anlamı dışında; bir kimsenin karakteri, iyi veya kötü huylarının hepsi, içgüdü anlamı da taşımaktadır. Tabiat kelimesinin, ilk anlamdaşı olan doğa kelimesine örnek olarak; 'Doğayı korumalıyız, insanları da bu konuyla ilgili bilinçlendirmeliyiz.'

 Tabiat kelimesinin 2. anlamı olan içgüdü, huy, alışkanlık, mizaç kelimelerine örnek olarak;

 'Bu insan, mizacı itibariyle çok yumuşaktır.'

 Tabiat kelimesinin birçok anlamdaşı olmasına rağmen, zıt anlamlısı bulunmamaktadır.

 'Hayvanlara zarar vermek tabiata aykırıdır.'

 'Doğayı sev, çevreyi koru' tabiat kelimesinin eş anlamlılarına verilebilecek örneklerdendir.

 Tabiat kelimesi, nadiren de olsa ; güzeli ayırma yetisi, beğeni anlamı taşır. ' Tabiat sahibi bir adam kendisi' verilebilecek örneklerdendir.

 

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