×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tabelaları sökülmüştü... Eyüpsultan'daki lastikçi tepkilerin odağında

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Lastikçi#Eyüpsultan
Tabelaları sökülmüştü... Eyüpsultandaki lastikçi tepkilerin odağında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 09:52

Eyüpsultan'da Sadrazam Öküzcü Mehmet Paşa tarafından 1600'lü yılların başında inşa ettirilen tarihi yapı kendi haline terk edilince alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanı oldu. Yapıya monte edilmiş tabelaların belediye ekipleri tarafından söküldüğü tarihi binadaki esnaflar isyan ederken, turizme değil de lastik sektörüne kazandırılan yapı havadan görüntülendi.

Haberin Devamı

Eyüpsultan Topçular'da Sadrazam Öküzcü Mehmet Paşa tarafından 1600'lü yılların başında çeşme, namazgah ve karagöz evi yaptırıldı. Sultan 1'inci Ahmet ve 2'inci Osman döneminde sadrazamlık yapan Öküzcü Mehmet Paşa'nın inşa ettirdiği namazgah ve karagöz evi yıllar içinde atıl duruma düştü.

Tabelaları sökülmüştü... Eyüpsultandaki lastikçi tepkilerin odağında

2010 yılında restore edilen tarihi yapılardan çeşme ve namazgaha bitişik olan karagöz evi ise yıllar önce satışa çıkarılarak özel mülk oldu. Günümüzde esnafın kiraladığı tarihi yapı alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanı olarak kullanılıyor.

Tabelaları sökülmüştü... Eyüpsultandaki lastikçi tepkilerin odağında

Haberin Devamı

Tarihi çeşme ve namazgaha monte edilen tabelalar sosyal medyada gündem olunca belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler, tarihi yapıdaki alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanını özel mülk olduğu için kapatamadı. Tarihi yapıya sonradan eklenen tabelaları ekipler sökerken, esnaflar ise bu duruma isyan ediyor. Turizme değil de oto lastikçiye kazandırılan 400 yıllık eser havadan görüntülendi. 

Tabelaları sökülmüştü... Eyüpsultandaki lastikçi tepkilerin odağında

“KARAGÖZ EVİ LASTİKÇİ OLARAK KULLANILIYOR”

Tarihi yapı hakkında bilgi veren Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, “Mehmet Paşa'nın Sokullu Mehmet Paşa ile karıştırılmaması gerekiyor. İkisi farklı kişilik. Öküzcü Mehmet Paşa, 1. Ahmet ve 2. Osman döneminde sadrazamlık yapmıştır. Osmanlı tarihi için önemli bir isimdir. Ayrıca 1. Ahmet'in kızıyla da evlenmiştir. Karagümrük semtinde doğmuştur.

Tabelaları sökülmüştü... Eyüpsultandaki lastikçi tepkilerin odağında

Babası öküz nalbantlığı yapıyor ve ondan dolayı bu lakabı alıyor. Genç yaşlarda saraya giriyor. Enderun mektebinde eğitim almıştır. Yıllar geçtikçe rütbe atlıyor ve en son sadrazamlık makamına kadar gelmiştir. Osmanlı'nın çeşitli yerlerine tarihi eserler yaptırmıştır. Tarihi eserlerden birisi de arkamızda görünen çeşmedir. Burası 3 kısımdan oluşmaktadır.

Haberin Devamı

Tabelaları sökülmüştü... Eyüpsultandaki lastikçi tepkilerin odağında

Öndeki çeşme bölümü, arkasındaki namazgah ve yanda bulunan karagöz evi. Eserler 1615 ve 1618 yılları arasında yapılmıştır. Şu anda biraz bakımsız durumda. Çeşme yarım metre yerin altında kalmış. Namazgah kısmı kirli ve çöpler atılmış. Ayrıca karagöz evi de lastikçi olarak kullanılıyor.

Tabelaları sökülmüştü... Eyüpsultandaki lastikçi tepkilerin odağında

Çeşme kamu yapısı arkasında bulunan yapılar ise özel mülk. Buradaki esnaf sıkıntı yaşamakta. Kamunun esnafla bir araya gelerek bir çözüm oluşturması gerekiyor. Çünkü esnafında tabelaları indirilmiş bu durumdan şikayet ediyorlar. Yani buralarda hoş olmayan görüntüler var bunların giderilmesi gerekiyor” dedi.

Haberin Devamı

Tabelaları sökülmüştü... Eyüpsultandaki lastikçi tepkilerin odağında

Tabelaları sökülmüştü... Eyüpsultandaki lastikçi tepkilerin odağında

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Lastikçi#Eyüpsultan

BAKMADAN GEÇME!