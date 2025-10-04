Tabeladaki yazıyı gören geliyor! Resmen bedava veriyor | 'Böyle bir yeri Türkiye'nin başka hiçbir yerinde görmedim'

Güncelleme Tarihi:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayırsever Remzi Asal tarafından yaptırılan ve "para geçmeyen tesis" olarak bilinen mekân, sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu. Çaydan çorbaya, kahvaltıdan sıcak yemeğe kadar tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu tesis, hem yolcuların hem de Siverek halkının ortak buluşma noktası haline geldi.
TAMAMEN ÜCRETSİZ OLDU
Siverek-Adıyaman karayolunun 6. kilometresinde bulunan tesisin temeli 5 yıl önce atıldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında ise tamamen ücretsiz hale getirildi. O günden bu yana bölge halkı ve yolu kullanan sürücüler için adeta uğrak yer konumuna geldi.
BURADA PARA KESİNLİKLE GEÇMİYOR
Hayırsever Remzi Asal, projenin ilhamını köy kültüründen aldığını belirterek, "Eskiden köylerde bir günlük ikram olurdu, biz bunu kalıcı hale getirdik. Depremden sonra her şeyi ücretsiz yaptım. Burada para kesinlikle geçmiyor. Dolaplarda ne varsa herkes alıp tüketebiliyor. Ben olmasam da insanlar burayı kendi evleri gibi özgürce kullanıyor. Yolda kalanlar için konaklama imkânı da sağlıyoruz" dedi.
Bilgen, "Tahta tabelalardaki özlü sözlerden sohbetlere kadar burası insana huzur veriyor. Ücretsiz ikramların yanı sıra, konaklama imkânı da var. İlerleyen dönemde buraya kitaplı bir kafe projesi de eklenirse çok daha değerli bir yer olacak. Haftada bir mutlaka uğruyorum ve herkese de tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi.