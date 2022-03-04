Tabela için de savaşmışlar

Haberin Devamı

Hürrem Sultan, Osmanlı’nın en şöhretlilerinden biri. Sultan Süleyman üzerinde güçlü bir tesirinin olduğu ve bazı siyasi güç ilişkilerine müdahil olduğu sıkça iddia ediliyor. Sultan, Ukrayna kökenli bir cariye olarak saraya girmişti. Ukraynalılar onu tamamen kendilerinden biri olarak benimsemiş durumda. Genel kabul, Lviv şehrine yakın Rohatyn’da doğduğu yönünde. Ukraynalılar oraya Sultan’ın heykelini de dikti. Ancak doğduğu dönemde burası Polonya sınırlarında olduğu için onu ‘Polonyalı’ olarak görenler de var. Yine aynı şekilde ‘Rus kökenli’ olduğu ve asıl adının ‘Aleksandra’ olduğu da bazı tarihçilerin iddiaları arasında...



İşte bu iddia 2019’un ocak ayında Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nin gündemindeydi. Hürrem Sultan’ın Süleymaniye haziresindeki türbesinin girişinde onun hayatının anlatıldığı bir tabela var. O tabelada Sultan’a dair bilgiler verilirken onun ‘Rus kökenli’ olduğu da belirtiliyordu. Ukrayna Elçiliği, Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak bu tabelaya itiraz etti. Kendilerinin ‘Roksolana’ dedikleri Hürrem Sultan’ın Ukraynalı olduğunu belirterek tabeladaki ‘Rus kökenli’ ibaresinin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine de bu ifade kaldırıldı.

Haberin Devamı

‘TARİHİ DÜZELTİYORUZ’

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği 25 Ocak 2019’da bu neticeyi Twitter’dan duyurdu. Açıklamada: “Adım adım tarihi gerçeği düzeltiyoruz.

Büyükelçiliğinin başvurusu üzerine Türk tarafı, Sultan 1. Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın Süleymaniye Camisi’ndeki türbesindeki yazıdan, kendisinin Rus kökenli olduğu iddia edilen metin kaldırıldı” denildi.

Ukrayna mesajıBu duyurudan birkaç gün sonra 28 Ocak’ta bu kez Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu bir tweet attı. Tabeladaki değişiklik için ‘Büyük diplomatik zafer!’ denilerek istihza yapılıyordu. Rus Konsolosluğu’nun mesajı şöyle: “Ukrayna Büyükelçiliği, Hürrem Sultan Türbesi’ndeki tabeladan ‘Rus kökenli’ yazısının kaldırılmasını ‘tarihi gerçekliğin yeniden tesisi’ olarak niteledi. Aslında Hürrem Sultan’ın anavatanı olarak ‘günümüz Ukrayna’sı topraklarına’ atıf yapılması tarihi açıdan daha kesin bir ifade olabilirdi (Rohatyn, Polonya Krallığı). Gerçek nerede? Gerçekten de Ukrayna diplomasisinin zaferi!”Rusya mesajı