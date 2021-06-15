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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2021 - 10:54 | Son Güncelleme:

Tabancayla yaralanan doktor Erdal Kurt, saldırganı böyle yakaladı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt, iş çıkışı evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Doktorun bacağından yaralandıktan sonra saldırgan Mehmet Göçer'i etkisiz hale getirdiği anlar görüntülendi. Kurt'un sağlık durumu iyiye giderken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da doktora saldırıya tepki gösterdi ve ''Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız'' ifadelerini kullandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Camiicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan doktor Erdal Kurt'a iş çıkışı evine gittiği sırada Mehmet Göçer tarafından tabanca ile ateş açıldı. Doktor Kurt, ayağından yaralandı.

Olayın zanlısı Göçer, kaçmak isterken doktor Erdal Kurt tarafından yakalandı. Doktor Kurt, kendisini yaralayan saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Göçer, etkisiz hale getirdiği zanlıyı polise teslim etti.

Tabancayla yaralanan doktor Erdal Kurt, saldırganı böyle yakaladı
Öte yandan tedavisi devam eden doktor Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlının verdiği ilk ifadesinde ise “17 yıl önce Develi Devlet Hastanesi'nde beni darp etmişlerdi. O nedenle böyle bir olay gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.

Tabancayla yaralanan doktor Erdal Kurt, saldırganı böyle yakaladı

BAKAN KOCA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da saldırıya tepki göstermiş ve ''Kayseri’nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız'' demişti.

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