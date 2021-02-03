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Gündem
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Tabancayla vuruldu, 12 gün sonra hayatını kaybetti

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Tabancayla vuruldu, 12 gün sonra hayatını kaybetti
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MERSİN’in Tarsus ilçesinde 12 gün önce tabancayla vurulan İlhan Erol (49), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 22 Ocak günü ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 1035 Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İlhan Erol karnından ve dizinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlhan Erol, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından otomobille kaçan şüpheliler E.A. (31) ile S.A. (39), polisin takibi sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklandı, E.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren İlhan Erol, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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