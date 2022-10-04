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Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu

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#Mesut Kılınç#Bursa#Tabanca
Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 07:46

Bursa'da evinin penceresinden tabanca ile havaya ateş eden Kadir A., kendisini uyaran komşusu Mesut Kılınç'ı sokak ortasında bacağından vurdu. Olay yerinden kaçan Kadir A. polisin 1 saatlik takibinin ardından kıskıvrak yakalanırken, yaralı Kılınç tedavi altına alındı.

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Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Kılınç, Yargı Sokak'taki evinin karşısındaki apartmanda pencereye çıkarak tabanca ile havaya ateş eden komşusu Kadir A.'yı sokağa çıkarak uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma Kadir A.'nın da sokağa çıkması üzerine kavgaya dönüştü. Kadir A., diğer mahalle sakinlerinin de tepki göstererek kavgaya karışmasıyla birlikte yanında bulunan tabanca ile Mesut Kılınç'a ateş açtı. Bacağından vurulan Kılınç kanlar içinde yere yığılırken, Kadir A. sokakta bulunan aracına binerek olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kılınç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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MAHALLE SAKİNLERİ ŞÜPHELİNİN AİLESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Şüpheli Kadir A.'nın evinin önünde toplanan bir grup mahalleli, şüphelinin evde saklandığını iddia ederek binaya girmeye çalıştı. Polis ekipleri, Kadir A.'nın ailesine de tepki gösteren kalabalık grubu güçlükle sakinleştirerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde incelemede bulunan ekipler, Kadir A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu

Öte yandan tedavi altına alınan Mesut Kılınç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Kadir A. ise 1 saatlik çalışmanın ardından Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mesut Kılınç#Bursa#Tabanca

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