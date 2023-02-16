Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraş'taki gizemli binanın müteahhidi konuştu

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Kahramanmaraş'ta altındaki züccaciye dükkanındaki tabakların bile kırılmadığı binanın müteahhidi Akın Öncül, CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulundu.

"BİZ YAPILMASI GEREKENİ YAPTIK"

Yaptığı hiçbir binanın yıkılmadığını söyleyen Öncül, "Kahramanmaraş'ta züccaciye dükkanında tabağın bile kırılmadığı binanın müteahhiti Akın Öncül, "Tüm milletimizin devletimizin başı sağolsun. Biz projeye uyduk. Elimizden geldiğince tüm ekibimizle kontak kurarak işin başında durarak, imalatımızı yapımımızı sürdürdük. Maalesef o binanın karşısında bir bina yıkıldı.

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Orası Kahramanmaraş'ın üst bölgeleri değil. Biz firma olarak Kahramanmaraş'ta faaliyetimizi sürdürüyoruz. Çok şükür ağır hasarlı bir binamız olmadı. Sağlam bina derken biz yapılması gerekeni yaptık. Bu iş bir ekip işi. Tüm bize destek olan herkese teşekkür etmeliyim. Bu iş bizim inşaat mühendisi, mimarla birlikte çalıştığımız ortak bir şekilde hareket ediyoruz.

2014 yılında yapı denetim sistemi başladı. Bundan önce de biz kendimiz yaptırıyorduk. Demir ya da beton aldığımız firmada sıkıntı çıkarsa ona göre önlemimizi alıyorduk.

"BİR İNŞAATIN EN ÖNEMLİSİ KABA İNŞAATIDIR"

Bu komple bir ekip işi. İnşaatta çok kalem var ama ana olarak 50 kalem var hepsini tek tek kontrol ediyorduk. Bir inşaatın en önemlisi kaba inşaatıdır. Mobilyayı duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Kirişi, kolonu perdeyi değiştiremezsiniz. İnsanlar için en önemlisi kaba inşaat. Bir kirişin kolonun perdenin büyüklüğünü donatısını değiştirme şansınız yok. Burada yüzde 5'ten fazla oynayacağını düşünmüyorum. En önemlisi kaba iskele. Acımız büyük. Tüm milletimizin, devletimizin başı sağolsun. İnşallah herkes kuralına göre yapar. Deprem değil bina öldürüyor." ifadelerini kullandı.

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