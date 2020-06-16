Tabakhane nedir ve ne iş yapar?

Tabakhanede kimyasal ve mekanik işlemler uygulamak, derinin bozulmasını önlemek amacıyla büyük önem arz etmektedir. Tabakhanelerde tarih boyunca insanlar deriyi tabaklayarak organik bir üründen inorganik bir ürüne evirerek işlemiş, özelliklerini geliştirmiş; elbise, palto, ayakkabı, yelek, terlik, çadır gibi çeşitli ürünler üretmiştir. Zaman içinde sandık ve semer gibi deriden süs eşyaları da tabakhanelerde üretilmeye başlanmıştır.

Dünyanın pek çok yerinde tarih boyunca gelişen dericilik Anadolu’da da oldukça önemli iş kollarından biri olmuş ve gelişimini yüzyıllar içerisinde devam ettirmiştir. Selçuklu Devleti döneminde deri ticareti oldukça önem kazanmıştır.

Tabakhane kelimesi, köken olarak Osmanlıca “debbağhane” kelimesinden gelmektedir. Osmanlıca’da debbağ ham deriden meşin, kösele yapan anlamına gelmektedir. Bu durumda tabakhane de anlam olarak ham derinin meşin, kösele yapıldığı, işlendiği yerdir. Osmanlılar zamanında debbağlığın çok itibarlı, önem arz eden bir zanaat olduğu kaynaklarda belirtilmektedir.