Taassup ne demek? Taassup nedir? Taassup TDK kelime anlamı

Taassup kelimesi kimi yerde düşüncelerini sonuna kadar savunmak anlamı taşır. Bazı yerlerde ise, fanatik düşünceleri temsil eder.

Taassup Ne Demek?

Taassup, sahip olduğu fikirleri koruyan, savunan anlamında kullanılabilir. Bir kimsenin savunduğu görüşlere olan bağlılığı taassup ile ifade edilebilir. Ancak bu sözcük, bazen fikirlerdeki aşırılıkları temsil eder. Bir görüşe gereğinden fazla bağlanmak, şiddetle savunmak, taassup olarak açıklanmaktadır. Fanatik fikirler, düşünceleri tehlikeli olabilecek kadar şiddetli savunmak taassuptur.

Taassup Ne Demek?

Taassup, dilimizde uzun dönemlerden bu yana kullanılmaktadır. Bu sözcüğün kullanımı Osmanlı Türkçesinde yaygınlaşmıştır. Bunun öncesinde orta Türkçe olarak adlandırılan dönemde de bazı eserler taassup sözcüğüne yer vermektedir. Genellikle dini eserlerde ve sosyal düzeni ilgilendiren eserlerde bu sözcük geçmektedir.

Taassup TDK Kelime Anlamı

Taassup sözcüğü dilimizde yaygın biçimde kullanıldığından TDK tarafından da ele alınmıştır. TDK sözlüğü taassup kelimesini "bağnazlık" anlamıyla ele almıştır. Bir fikre körü körüne bağlanmak, bağnazlık olarak açıklanır.

Bağnaz kimseler, savundukları fikirleri hiç değişmeden savunmaya devam eder. Konu hakkında hiçbir araştırma yapmaz. Bu tür kimseler TDK sözlüğüne göre taassup sahibi olarak tanımlanmaktadır. Ve Türk Dil Kurumu sözlüğü, taassup sözcüğünü bu anlamlarını esas alarak açıklamaktadır. Sözcüğü doğru şekilde kullanmak için bu anlamlar gözetilmelidir.