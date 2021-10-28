'Taarruzdayım, kitabımda geri adım yok'

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GÖVDE GÖSTERİSİ DEĞİL

“(10 büyükelçiden gerilimi düşüren bir açıklama geldi. Biden ile görüşme öncesinde ABD’den geri adım mantığındaki adım, süreci nasıl etkileyecek?) Bizim atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye’de görev yapmakta olan büyükelçilerin Türkiye’nin içişlerine müdahil olmaması anlamındadır. Herhangi bir büyükelçi görev yaptığı ülkenin iç işlerine müdahale yetkisine sahip değildir. Viyana Sözleşmesinin 41’inci maddesini bunların benden daha iyi bilmeleri lazım. Kaldı ki sen Türkiye’de görev yapıyorsun; Türkiye’de görev yapan bir büyükelçi, Türkiye’nin bir kabile devleti olmadığını bilmesi lazım. Eğer bunu bilmiyorsa Viyana Sözleşmesinin 41’inci maddesini onlara hatırlatmış olduk. Olay bu kadar basit. Tabii Amerika’nın büyükelçisi de bu işe karıştığı için herhalde Biden nezaket gösterisinde bulundu ve ilk açıklama oradan geldi. Zaten Amerika’dan açıklama gelince diğer 9’u da ona tabi olmak suretiyle bu iş böylece kapanmış oldu.

GERİ ADIM ATMA YOK

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(ABD ve büyükelçiler krizini konuşurken, Amerika basınındaki ’Erdoğan krizden kaçtı, geri adım attı’ başlıkları) Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok.

BİZ BİLDİĞİMİZİ OKURUZ

(10 büyükelçiyle ilgili Avrupa Konseyi’ndeki süreç devam ediyor) Benim sadece tek beklentim var; biz bildiğimizi okuruz. Konsey bildiğini mi okur; okusun. Onlar ne okuyor; dinleriz, görürüz. AİHM’ninkini de Konsey’inkini de dinleriz; dinledikten sonra da biz üzerimize düşeni yaparız. Gereği neyse bunu yapacağız. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak bu makamda bulunduğum sürece üzerime düşen görevi dört dörtlük yaparım. Acaba şu ne der, bu ne der; bunlara hiç bakmam. Benim aldığım terbiye bu, yetişme tarzım bu. Ölene kadar da aynen bu istikamette devam ederim, devam edeceğim.”

1.4 MİLYAR DOLARI F-16’LARLA ÖDEME BİLGİSİ GELDİ

“(ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmenizde hangi başlıklar masada olacak?)

Roma’nın gündemi ile Glasgow’un gündemi şu anda değişmiş gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle Roma’da değil ama Glasgow’da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de tabii ki en önemli maddemiz; malum F-35’le ilgili olarak bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmış olduğumuz bir ödeme var. Bu ödemeyle ilgili bize geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek. Alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var. Bize F-16 verme konusunda gelen bazı bilgiler. Bize gelen bilgi, bunlarla bu işi ödeme gibi bir plan olduğu yönünde. Bu doğru mudur, değil midir; bunları kendilerinden öğreneceğiz. En üst düzeyde de bunu benim Sayın Biden ile konuşmam isabetli olacaktır. Eğer böyleyse ona göre bir anlaşma yoluna gitmiş olacağız.”

BAHÇELİ YÜZDE 7’Yİ KABUL ETTİ

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“(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmenizde Siyasi Partiler Kanunu ve yeni anayasa çalışması gündeme geldi mi?)

Tarih, takvimden öte bizim şu anda Cumhur İttifakı ile müşterek attığımız adımı Sayın Genel Başkan ile görüşme imkânımız oldu. Yüzde 5, yüzde 7 meselesi gündemdeydi. Bu konuda Devlet Bey, benim yüzde 7 teklifimi kendileri de aynen kabul ettiler. ‘Bu noktada siz nasıl uygun görüyorsanız bizim için o kabuldür’ dediler. Dolayısıyla bu yüzde 7 meselesinin kanunda bu şekilde olmasını bizler de arkadaşlarımıza söyleyeceğiz.”

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