Taahhüt Ne Demek? Taahhüt Etmek Nedir? Taahhüt Tdk Kelime Anlamı

Taahhüt kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Özellikle ticari noktada yapılan alışveriş ve sözleşme bağlamında çok sık kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında ise taahhüt kelimesinin karşılığı ‘bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme’ anlamlarına gelmektedir.

Taahhüt Ne Demek?

Taahhüt kelimesinin sözlük anlamı genel olarak ‘üstlenme’ biçiminde tabir edilir. Bu ifade herhangi bir şey yapmayı üstüne alma olarak da dile getirilmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Taahhüt işini ortağıma havale ettim’’ A. Gündüz

Bu cümlede anlatılmak istenen yapılacak bir iş için üstlenme durumunu ortağa devretmesi üzerinden tabir etmek mümkün.

Taahhüt Etmek Nedir?

Taahhüt kelimesi ile beraber merak edilen kelime grupları arasında taahhüt etmek nedir sorusu yer alıyor. Bu durum üstlenilecek bir konu hakkında işlemi karşı tarafa devretmek olarak anlatılır. Herhangi bir iş ya da sözleşme ile beraber yapılacak farklı uygulamalar karşısında kişi bunu gerçekleştireceğine dair bir nevi garanti verir. Bu da taahhüt etmek anlamı üzerinden ele alınmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçede çok fazla değerlendirilen sözcüklerden biridir.