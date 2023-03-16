Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Taahhüt edilen bağışlar bekleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Depremzede#Türkiye Tek Yürek#Kampanya
Taahhüt edilen bağışlar bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 07:00

Depremzedeler için yapılan Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağış yağmış, yaklaşık 115 milyar TL toplanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay önceki gün bu rakamın 74 milyar lirasının yatırıldığını açıkladı. Şimdi bağışçıların söz verdiği rakamları ilgili hesaplara aktarması bekleniyor...

Haberin Devamı

Türkiye yaşanan felaketlerin ilk gününden itibaren tam anlamıyla seferber oldu, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için harekete geçti. Devlet kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüleriyle tüm ülke depremzedeler için elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştı. 15 Şubat’ta neredeyse tüm TV kanallarının ortak yayınıyla düzenlenen Türkiye Tek Yürek kampanyasına da bağış yağdı. Çok sayıda işinsanı, sanatçı, siyasetçi ve vatandaştan gelen toplam bağış taahhütü 115 milyar 146 milyon 528 bin TL oldu.

41 MİLYAR LİRA GELMEDİ

Fakat önceki gün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, taahhüt edilen rakamın 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırıldığını açıkladı ve “Toplanılan yardımın her bir kuruşu deprem bölgesinin inşa ve ihyasına harcanmaktadır. Taahhüt edilip henüz AFAD hesaplarına aktarılmayan kısmın da önümüzdeki günlerde söz verenler tarafından iletileceğine inanıyorum” dedi. Bağışçıların kampanyaya yaptıkları bağış taahhütü olan 41 milyar TL’nin hesaplara yatırılması bekleniyor.

Haberin Devamı

Taahhüt edilen bağışlar bekleniyor

DESTEK ÖDEMELERİ

Fuat Oktay, depremzedelere yapılan destek ödemeleriyle ilgili de şu bilgileri verdi: “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi; 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırıldı. Depremden etkilenen illerimize AFAD tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin 574 lira olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından toplam 30 milyar 795 milyon 500 bin lira ödenek gönderildi. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır kurulumları aralıksız devam etmektedir.” 

Taahhüt edilen bağışlar bekleniyor

MALATYA’YA GİDİYORLAR: VAGON VAGON KONTEYNER

AFAD’ın organizasyonuyla 75 konteyner Ankara'da trene yüklenerek depremin vurduğu illerden Malatya’ya götürülmek için yola çıkarıldı.

Haberin Devamı

Taahhüt edilen bağışlar bekleniyor

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki tren, Kayseri'ye geldi. Kayseri'de mola veren tren, bir süre sonra yoluna devam etti. Konteyner yüklü tren, havadan dron ile görüntülendi.(Olcay DÜZGÜN / DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Depremzede#Türkiye Tek Yürek#Kampanya

BAKMADAN GEÇME!

Robotlar işimizi elimizden mi alacak Hangi meslekler risk altında Ya sınırları zorlayacak ya da üretme becerimizi kaybedeceğiz

Robotlar işimizi elimizden mi alacak? Hangi meslekler risk altında? 'Ya sınırları zorlayacak ya da üretme becerimizi kaybedeceğiz'

#Yapay Zeka
Gheorghe Hagiden çarpıcı açıklamalar Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

Gheorghe Hagi'den çarpıcı açıklamalar! Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

#Gheorghe Hagi
Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık