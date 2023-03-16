Taahhüt edilen bağışlar bekleniyor

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Türkiye yaşanan felaketlerin ilk gününden itibaren tam anlamıyla seferber oldu, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için harekete geçti. Devlet kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüleriyle tüm ülke depremzedeler için elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştı. 15 Şubat’ta neredeyse tüm TV kanallarının ortak yayınıyla düzenlenen Türkiye Tek Yürek kampanyasına da bağış yağdı. Çok sayıda işinsanı, sanatçı, siyasetçi ve vatandaştan gelen toplam bağış taahhütü 115 milyar 146 milyon 528 bin TL oldu.

41 MİLYAR LİRA GELMEDİ

Fakat önceki gün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, taahhüt edilen rakamın 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırıldığını açıkladı ve “Toplanılan yardımın her bir kuruşu deprem bölgesinin inşa ve ihyasına harcanmaktadır. Taahhüt edilip henüz AFAD hesaplarına aktarılmayan kısmın da önümüzdeki günlerde söz verenler tarafından iletileceğine inanıyorum” dedi. Bağışçıların kampanyaya yaptıkları bağış taahhütü olan 41 milyar TL’nin hesaplara yatırılması bekleniyor.

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DESTEK ÖDEMELERİ

Fuat Oktay, depremzedelere yapılan destek ödemeleriyle ilgili de şu bilgileri verdi: “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi; 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırıldı. Depremden etkilenen illerimize AFAD tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin 574 lira olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından toplam 30 milyar 795 milyon 500 bin lira ödenek gönderildi. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır kurulumları aralıksız devam etmektedir.”

MALATYA’YA GİDİYORLAR: VAGON VAGON KONTEYNER

AFAD’ın organizasyonuyla 75 konteyner Ankara'da trene yüklenerek depremin vurduğu illerden Malatya’ya götürülmek için yola çıkarıldı.

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Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki tren, Kayseri'ye geldi. Kayseri'de mola veren tren, bir süre sonra yoluna devam etti. Konteyner yüklü tren, havadan dron ile görüntülendi.(Olcay DÜZGÜN / DHA)