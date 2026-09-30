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T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesabına kapatma kararı

Güncelleme Tarihi:

#T24#Soruşturma#LGBT
T24ün internet sitesi ve sosyal medya hesabına kapatma kararı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 16:03

"Ailem Güvende" soruşturması kapsamında LGBT propagandası niteliği taşıyan içerikler ürettiği iddiası ile T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları kapatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde, T24'ün son 1 yıl içerisindeki 118 içeriğinin LGBT propagandası niteliğinde olduğu tespit edildi. Çalışmaların ardından T24'ün internet sitesi ve sanal medya hesaplarının kapatılması talep edildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından söz konusu internet sitesi ve sanal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararı verildi. Karar, uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.

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#T24#Soruşturma#LGBT

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