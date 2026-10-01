T24 kapatıldı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 07:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Ailem Güvende’ soruşturması kapsamında, T24 internet sitesinin son 1 yıl içerisinde 118 ‘LGBTİ propagandası’ niteliği taşıyan içerik ürettiği iddia edildi.
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Bu kapsamda, T24 internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının kapatılması amacıyla savcılık sulh ceza hâkimliğine başvurdu. İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği’nce T24’ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı’na gönderildi.