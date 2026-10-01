T24 kapatıldı

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Bu kapsamda, T24 internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının kapatılması amacıyla savcılık sulh ceza hâkimliğine başvurdu. İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği’nce T24’ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı’na gönderildi.