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T-200 Master’s Tenis Turnuvası sona erdi

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#Tenis#T-200 Master’S Tenis Turnuvası#Türkiye Tenis Federasyonu
T-200 Master’s Tenis Turnuvası sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 14:33

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye’nin tüm tenis kulüplerinin katılımıyla geçekleşen T-200 Masters Tenis Turnuvası, 16-23 Haziran 2023 tarihlerinde Kemer Country Club’da gerçekleşti.

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T-200 Masters Tenis Turnuvasında 18+ ile 65+ yaş aralığında 19 tek ve 5 çiftler olmak üzere toplam 24 kategoride 289 tenis sporcusunun yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşen turnuvanın çekişmeli maçları, Kemer Country Tenis Kulübü’nün yenilenen tenis kortlarında ve İş Bankası Özel Bankacılık dünyası “Privia Black” sponsorluğunun yer aldığı doğa içerisindeki merkezinde oynandı.

T-200 Master’s Tenis Turnuvası sona erdi

23 Haziran Cuma final günü düzenlenen ödül töreninde kazanan sporculara ödüllerini Tenis Kulübü Direktörü Ali Fidanboy, İş Bankası Özel Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölümü yetkilisi Meltem Özbilecikli, İş Bankası Pazarlama İletişim Uzmanı Ahmet Pekgöz takdim etti.

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Tüm sporcular ve Tenis severler aynı zamanda doğa içerisinde keyifli vakit geçirerek streslerini attı.

T-200 Master’s Tenis Turnuvası sona erdi

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#Tenis#T-200 Master’S Tenis Turnuvası#Türkiye Tenis Federasyonu

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