T-200 Master’s Tenis Turnuvası sona erdi

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T-200 Masters Tenis Turnuvasında 18+ ile 65+ yaş aralığında 19 tek ve 5 çiftler olmak üzere toplam 24 kategoride 289 tenis sporcusunun yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşen turnuvanın çekişmeli maçları, Kemer Country Tenis Kulübü’nün yenilenen tenis kortlarında ve İş Bankası Özel Bankacılık dünyası “Privia Black” sponsorluğunun yer aldığı doğa içerisindeki merkezinde oynandı.

23 Haziran Cuma final günü düzenlenen ödül töreninde kazanan sporculara ödüllerini Tenis Kulübü Direktörü Ali Fidanboy, İş Bankası Özel Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölümü yetkilisi Meltem Özbilecikli, İş Bankası Pazarlama İletişim Uzmanı Ahmet Pekgöz takdim etti.

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Tüm sporcular ve Tenis severler aynı zamanda doğa içerisinde keyifli vakit geçirerek streslerini attı.