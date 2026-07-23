Syedra’nın zeytinyağı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya’daki Syedra Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla MS 5 ila 6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunun tamamlandığını bildirdi. Syedra Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda zeytin işliği ortaya çıkarıldı. İşliklerde bulunan ezme taşları, pres sistemine ait mimari düzenlemeler ve sıvı ayrıştırma bölmeleri, kentte zeytinyağının antik dönem standartlarına uygun şekilde üretildiğini ortaya koydu. Antik çağda zeytinyağı, beslenmenin yanı sıra aydınlatma, tıp, temizlik ve dinsel ritüellerde de kullanılan temel ürünler arasında yer alıyordu.

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GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Güneybatı caddesinde yer alan işlikte ise zeytinin kırılma evresinden yağın toplanmasına kadar uzanan üretim süreci kalıntılar üzerinden bütün aşamalarıyla izlenebiliyor. 2024 yılı kazılarında gün yüzüne çıkarılan zeytinyağı işliği, 2025’te restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden düzenlendi.