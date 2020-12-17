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Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 20:24 | Son Güncelleme:

'Swinger' arayan çifte büyük şok!

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'Swinger' arayan çifte büyük şok!
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Afyonkarahisar'da, sosyal medya üzerinden swinger (eş değiştirme) paylaşımlarında bulunan evli çift, kimliğini gizleyerek kendileriyle buluşma ayarlayan polis tarafından yakalandı. Çift hakkında ’müstehcenlik’ suçundan işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar’da polis ekipleri, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan swinger (eş değiştirme) ilanı vererek müstehcen görüntüler paylaşan bir çifti takibe aldı. Polis olduklarını gizleyen ekipler çiftle iletişime geçerek görüşmek istedi. Bu kapsamda Afyonkarahisar kent merkezindeki bir parkta buluşma ayarlandı.

Parka giden ekiplerle buluşmaya gelen G.G. (34) adlı kadın ile eşi M.G. (39), sosyal medya hesabının kendilerine ait olduğunu doğruladı. G.G. ve M.G. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi gereği ’müstehcenlik’ suçundan şüpheli olarak işlem yapıldı.

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