Suyun Nobel’ini ilk kez bir Türk aldı

Fransa’da 1971 yılında kurulan IWRA, 1988’den bu yana Kristal Damla ödülünü her üç yılda bir veriyor. Eski DSİ Genel Müdürü olan Prof. Dr. Doğan Altınbilek bu ödüle, bugüne kadar su politikalarına yaptığı katkılardan ötürü layık görüldü. Altınbilek ödülünü 21-25 Eylül tarihleri arasında Güney Kore’de düzenlenecek kongrede alacak. Kristal Damla ödülünü kazanan ilk Türk olarak tarihe geçen Altınbilek, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Özellikle Afrika’da yaşanan su sorununa dikkat çeken Altınbilek, şunları söyledi:

“Bugün dünyada 800 milyon insanın temiz suya, 1.2 milyar insanın da tuvalete erişimi yok. 2016 yılında Marakeş’te düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’nda Dünya Su Konseyi adına oradaydım, açılışta konuşma yaptım. O günlerde Trump da Başkan olmuştu. ‘Bizi kandırmışlar, iklim değişikliğine ayırdığımız parayı keseceğiz’ dedi. Batılı ülkeler yardım edeceğiz diyerek ellerindeki eski güneş enerjisi panellerini satıyorlar, ihracat yapıyorlar. Türkiye, Afrika’ya Batılı ülkelerden çok daha fazlasını yapıyor.”

GÖLLER BÖLGESİ KURUYOR

Türkiye’nin su kaynakları ile ilgili soruları da yanıtlayan Altınbilek, Göller Bölgesi’nin kurumak üzere olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Burdur Gölü kurudu. Çünkü gelen su azaldı, kullanım çok arttı. Kulu ve Meke gölleri kurudu, Beyşehir Gölü’nde sorunlar var. Bugün Eğirdir Gölü tehlike altında. 1969’da 919.31 metre ölçülen göl seviyesi bu yıl 7 Mayıs’ta 916.38 metre olarak ölçülmüş. Bölgede elma üreticileri yılda 800 milyon metreküp su kullanıyor. Halbuki 20 kilometre ötesinde lavanta yetiştiriliyor, lavanta su istemiyor. Bölgede alternatif tarıma yönelinebilir. Böyle giderse Göller Bölgesi diye bir şey kalmayacak. Bunlar Türkiye’nin en kıymetli gölleri. Gelecek nesiller için korumak zorundayız. 2012 yılında Eğirdir Gölü için yapılması gerekenleri tespit eden, ‘Özel Şartlar’ belirlenmişti. Herkes sorunu biliyor, yapılması gerekenler de belli. Bölge valileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir an önce bu özel şartları uygulaması gerekiyor.”



Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan ve ‘dünyanın nazar boncuğu’ olarak bilinen Meke Gölü yanlış sulama nedeniyle kurudu.