Suyun Nobel’i liseli Kağan’ın

GAZİANTEP’teki Sanko Okulları’nda 12’nci sınıf öğrencisi olan Kağan Özkök, dünyada yaşanan su krizlerinin insanlık ve canlı yaşamı için büyük tehdit olduğunu düşünüyor, bundan ötürü üzüntü duyuyordu. Çocukluğundan beri ailesiyle gittiği Alleben göletinin kuruduğunu fark etmesi Kağan’ın üzüntüsünü daha da büyüttü. O da sorunun çözümüne katkıda bulunmak için ne yapabileceğini düşünmeye başladı. Sonunda bozulan musluklarının neden olduğu su israfını önleyecek bir proje için çalışmaya başladı. Yaklaşık 1 buçuk yıl süren bu çalışma sonucunda WAGUSE adını verdiği, musluklar için ses sinyali işleme tabanlı ve yapay zekâ destekli su sızıntı tespit sensörünü geliştirdi. Kağan Özkök evlerde, genel tuvaletlerde, hastane ve havalimanı gibi gürültülü alanlarda küçük su kaçaklarını bile tespit edebilen bu sistemle ilk önce Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından düzenlenen ‘Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması’nda birinci oldu.

37 ÜLKEDEN 57 ÖĞRENCİYİ GERİDE BIRAKTI

Bu başarı sonrası ’Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması’na katıldı. 37 ülkeden 57 öğrencinin katılımıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenen yarışmada ‘Üstün Başarı Ödülü’ kazanan Kağan, ona uluslararası başarı getiren projesini ve hedeflerini şöyle anlattı:

“Annem ve babam bana küçüklüğümden beri çevre duyarlılığı aşıladı. Evde bozulan musluğumuzdan yola çıkarak musluklardaki sızıntıların toplamda ortaya çıkardığı su kaybının ne kadar büyük olabileceğini düşünmek benim bu projedeki ilk çıkış noktam oldu. Özellikle kamu binalarında binlerce insanın gelip geçtiği ortak kullandığı alanlarda bunu görmek, görülse bile önemseyip önlem almak çok olası değil. İnsanlar ortak alanlarda kullanılan bir musluğun su damlattığını gördüğünde bunu pek önemsemiyor ama bu muslukların sayısı arttığında boşa akan o damlalar bir göl oluşturacak kadar büyük miktarlara ulaşabiliyor. İşte ben de bu gerçekten yola çıktım.

ÖDÜLÜNÜ VELİAHT PRENSES’TEN ALDI

Geliştirdiğim sistem önce DSİ’nin yarışmasında birinci oldu. Ardından su konusunda dünyanın en prestijli ve köklü yarışmalardan olan ‘Stockholm Gençler Su Ödülü’ne katılmaya karar verdim ve 37 ülkeden katılan 57 öğrenci arasında finale kaldım. Stockholm’e giderek jüriye projemi sundum. Yarışmada ‘Halk oylaması’, ‘Üstün Başarı’ ve ‘Su Ödülleri’ olmak üzere üç farklı ödül veriliyordu. Üstün Başarı Ödülü kazananın benim projem olduğunu duyduğum an göz yaşlarımı tutamadım. Nobel Ödülleri’nin verildiği salonda İsveç Veliaht Prensesi Victoria’nın elinden ödülü almak benim için gurur vericiydi.”

10 SANİYEDE HABER VERİYOR

- WAGUSE’un nasıl çalıştığını anlatan Kağan Özkök “Sistem, ortam çok gürültülü de olsa bir musluktaki küçük bir damlamayı bile haber veriyor. WAGUSE prize takılı bir cihaz ve senkronize bir yazılımla çalışıyor. Su sızıntısından kaynaklanan sesleri ortam seslerinden ayırıyor ve 10 saniye içinde geliştirmiş olduğumuz mobil uygulamaya uyarı gönderiyor. Örneğin bir hastanede ilgili personele, ‘İkinci katta erkek tuvaletinde birinci muslukta sızıntı başladı’ şeklinde bir mesaj gidiyor.”

KAMU BİNALARINDA KULLANILACAK

- DSİ yarışmasını kazandığında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldiğini ifade eden Kağan Özkök, “Onun desteği sayesinde Gaziantep’teki kamu binalarına WAGUSE sistemi kurulacak. Bu sayede ne kadar sürede ne kadar su israfının önüne geçilebileceğini de test etmiş olacağız. Şu an 30 prototip hazırlıyorum. Önümüzdeki haftalarda kamu binalarına bu sistemi kuracağız. Bir sonraki aşamada boru hatlarındaki sızıntıları da takip eden bir sistem geliştirmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki yıl için yurtdışındaki üniversitelere başvurularımı yapıyorum ve iyi bir üniversitede okumak istiyorum. Stockholm’de elde ettiğim başarının iyi üniversitelere kabul için avantaj sağlayacağını düşünüyorum.”