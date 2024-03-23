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Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında bir yudum suyun, bir fidanın filizlenmesi, bir tarlanın bereketi, bir nehrin akışı olduğunu belirterek şöyle dedi: “Bir damla tasarruf, bir damla hayat demektir. Su verimliliği seferberliği, işte bu sorumluluk bilincinin bir tezahürü. Evlerimizde, işyerlerimizde, tarlalarımızda suyu bilinçli kullanarak seferberliğe can olup her damlayı geleceğe taşıyalım. 22 Mart Dünya Su Günü’nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım.”