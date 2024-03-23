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Suyumuza sahip çıkalım

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Dünya Su Günü
Suyumuza sahip çıkalım
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü’nde su tasarrufu çağrısı yaptı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında bir yudum suyun, bir fidanın filizlenmesi, bir tarlanın bereketi, bir nehrin akışı olduğunu belirterek şöyle dedi: “Bir damla tasarruf, bir damla hayat demektir. Su verimliliği seferberliği, işte bu sorumluluk bilincinin bir tezahürü. Evlerimizde, işyerlerimizde, tarlalarımızda suyu bilinçli kullanarak seferberliğe can olup her damlayı geleceğe taşıyalım. 22 Mart Dünya Su Günü’nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım.” 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Dünya Su Günü

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