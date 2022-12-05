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Suyumuza sahip çıkalım

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Su#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Suyumuza sahip çıkalım
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü dolasıyla yaptığı paylaşımda, “Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım” dedi.

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Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca “Su Verimliliği Seferberliği” başlığı altında hazırlanan görsele de yer verdiği paylaşımında şunları kaydetti:

Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor. Veriler, en fazla su kaybının içme suyu temin ve dağıtım aşamasında oluştuğunu gösteriyor. Bu doğrultuda başlatılan ‘Su Verimliliği Seferberliği’, önemli bir başlangıç adımı. Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım.”

Suyumuza sahip çıkalım

 

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#Emine Erdoğan#Su#Tarım Ve Orman Bakanlığı

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