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Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca “Su Verimliliği Seferberliği” başlığı altında hazırlanan görsele de yer verdiği paylaşımında şunları kaydetti:

“Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor. Veriler, en fazla su kaybının içme suyu temin ve dağıtım aşamasında oluştuğunu gösteriyor. Bu doğrultuda başlatılan ‘Su Verimliliği Seferberliği’, önemli bir başlangıç adımı. Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım.”