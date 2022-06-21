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Suyumuz var ama yine de... Dikkat

#İski#Istanbul#Şafak Başa
Suyumuz var ama yine de... Dikkat

İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, bu yaz İstanbul’da su sorunu yaşanmayacağını belirterek, “Su sıkıntımız olmamasına rağmen var olan su rezervini mutlaka tasarruflu kullanmalıyız. Basit tasarruf tedbirleriyle suyumuzu muhafaza edebiliriz” dedi.

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İstanbul’da su tüketiminde yeni bir rekor kırıldığını da belirten Dr. Başa, şunları söyledi: “İstanbul’da günde ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyor. Bu rakam yaz aylarında doğal olarak artıyor. Ancak henüz yaz tam olarak başlamadan, 29 Mayıs tarihinde rekor su tüketimi gerçekleşti. Bir günde 3 milyon 423 bin 970 metreküp su kullanıldı. İstanbul’da su, kesintisiz ve içilebilir olmaya devam edecek. İstanbullular iklim değişikliğini ve buna bağlı yaşanan kuraklığı dikkate almak zorunda.”

DOLULUK YÜZDE 76.26

İstanbul’da yağışlı geçen kış aylarında doluluk oranları yüzde 90’lar seviyesine yükselen barajlarda dün itibarıyla doluluk oranı yüzde 76.26 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı tarihte bu oranın yüzde 74.97, iki yıl önce ise yüzde 64.97 olduğu belirtildi.

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#İski#Istanbul#Şafak Başa

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