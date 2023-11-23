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"Suya vefa göstermezsek, veda edeceğiz"

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#Emine Erdoğan#Su Verimliliği#Su Seferberlik
Suya vefa göstermezsek, veda edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 00:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Su Verimliliği Seferberliği" çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Seferberlik doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken tek şey, topyekûn mücadele. Suya vefa göstermezsek, veda edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Suyumuzu ve geleceğimizi kurtarmak için Ocak ayında başlatılan Su Verimliliği Seferberliği kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Seferberlik doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken tek şey, topyekûn mücadele.

Kişi başı yıllık su potansiyelimiz 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke olacağız. #SuyaVefa göstermezsek, veda edeceğiz.

Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde.

 

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#Emine Erdoğan#Su Verimliliği#Su Seferberlik

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