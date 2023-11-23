"Suya vefa göstermezsek, veda edeceğiz"

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Emine Erdoğan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Suyumuzu ve geleceğimizi kurtarmak için Ocak ayında başlatılan Su Verimliliği Seferberliği kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Seferberlik doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken tek şey, topyekûn mücadele.

Kişi başı yıllık su potansiyelimiz 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke olacağız. #SuyaVefa göstermezsek, veda edeceğiz.

Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde.