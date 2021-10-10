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Süveyda ne demek? Süveyda anlamı nedir?

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Süveyda ne demek Süveyda anlamı nedir

Süveyda ne demek sorusu, son günlerde televizyon ekranlarında gündeme gelmesi dolayısıyla araştırılmaya devam ediliyor. Süveyda ne demek ve anlamı nedir sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden konu hakkında yayımlanan bilgiler aracılığıyla bilgi edinmek istiyor. Peki, Kırmızı Oda dizisinde de kullanılan süveyda ne demek ve anlamı nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Süveyda ne demek? sorusu televizyon izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Türkiye'de ender kullanılan isimlerden olan Süveyda isminin anlamı bir dizi projesiyle yeniden gündeme geldi. Daha çok tasavvufçular arasında bilinen Süveyda ismine divan şiirlerinde sıkça rastlanmaktadır. Süveyda kalbin 5 mertebesinden biridir. Peki, Süveyda nedir, anlamı ne demek? İşte Süveyda isminin anlamıyla ilgili bilgiler...

SÜVEYDA NE DEMEK?

Kırmızı Oda dizisindeki Süveyda karakteri hem hikayesiyle hem de isminin farklılığıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Anlamı merak konusu olan Süveyda isminin anlamı diziye de konu oldu. 

Tasavvufta kalp mertebeleri bulunmaktadır. Bu mertebelere ulaşmak için bazı aşamaları geçmek gerekmektedir. Bu aşamalardan biri de Süveyda’dır. Kalpte oluşan günahlar siyah noktalara benzetilir ve bu siyah noktalara ait bilinmezlik makamına Süveyda anlamı verilmektedir.

Kalbin ortasında var kabul edilen siyah nokta, tohum ortasındaki tanecik ve kalpteki gizli günah olmak üzerek 3 farklı anlamda kullanılmaktadır.

 

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