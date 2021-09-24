Süveyda ne demek? İşte Süveyda isminin anlamı

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Kırmızı Oda dizisindeki Süveyda karakteri hem hikayesiyle hem de isminin farklılığıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Anlamı merak konusu olan Süveyda isminin anlamı diziye de konu oldu.

Tasavvufta kalp mertebeleri bulunmaktadır. Bu mertebelere ulaşmak için bazı aşamaları geçmek gerekmektedir. Bu aşamalardan biri de Süveyda’dır. Kalpte oluşan günahlar siyah noktalara benzetilir ve bu siyah noktalara ait bilinmezlik makamına Süveyda anlamı verilmektedir.

Kalbin ortasında var kabul edilen siyah nokta, tohum ortasındaki tanecik ve kalpteki gizli günah olmak üzerek 3 farklı anlamda kullanılmaktadır.