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Süveyda ne demek? İşte Süveyda isminin anlamı

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Süveyda ne demek İşte Süveyda isminin anlamı

Süveyda isminin anlamı bir dizi projesiyle yeniden gündeme geldi. Daha çok tasavvufçular arasında bilinen Süveyda ismine divan şiirlerinde sıkça rastlanmaktadır. Süveyda kalbin 5 mertebesinden biridir. Peki, Süveyda ne demek? İşte Süveyda isminin anlamıyla ilgili bilgiler...

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Kırmızı Oda dizisindeki Süveyda karakteri hem hikayesiyle hem de isminin farklılığıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Anlamı merak konusu olan Süveyda isminin anlamı diziye de konu oldu. 

Tasavvufta kalp mertebeleri bulunmaktadır. Bu mertebelere ulaşmak için bazı aşamaları geçmek gerekmektedir. Bu aşamalardan biri de Süveyda’dır. Kalpte oluşan günahlar siyah noktalara benzetilir ve bu siyah noktalara ait bilinmezlik makamına Süveyda anlamı verilmektedir.

Kalbin ortasında var kabul edilen siyah nokta, tohum ortasındaki tanecik ve kalpteki gizli günah olmak üzerek 3 farklı anlamda kullanılmaktadır.

 

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