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Suudi yetkililer açıkladı: Umre ziyareti için aşı zorunluluğu kalktı

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#Suudi Arabistan#Umre#Menenjit Aşısı
Suudi yetkililer açıkladı: Umre ziyareti için aşı zorunluluğu kalktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 13:19

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi, Umre ziyareti için kutsal topraklara giden yolcuların 'Menenjit' aşısı olma zorunluluğunun askıya alındığı açıklandı.

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Umre için Suudi Arabistan'a seyahat edenler için, daha önce zorunlu olan Neisseria menenjitine karşı aşı şartında yeni düzenlemeye gidildi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA) tarafından yayınlanan yeni kararla, menenjit aşısı zorunluluğunun askıya alındığı açıklandı. Geçtiğimiz ay yayınlanan ve menenjit aşılarını zorunlu kılan genelgeyi iptal eden yönerge, Suudi Arabistan’daki havalimanlarında faaliyet gösteren tüm havayollarına gönderildi. 10 Ocak’ta yayınlanan ve iptal edilen kararda ülkeye gelen Umreciler için söz edilen aşı zorunluydu. Menenjit aşısının Suudi Arabistan'a vardıktan en fazla 3 yıl ve en az 10 gün önce uygulanması gerekiyordu.

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#Suudi Arabistan#Umre#Menenjit Aşısı

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