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Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu

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#Trabzon#Çaykara#AFAD
Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 20:35

Trabzon’un Çaykara ilçesinde fotoğraf çekildikleri sırada dereye düşen Suudi Arabistan uyruklu Abdulazız Alharbi (39) ile kendisini kurtarmak için suya giren kardeşi akıntıya kapıldı. Alharbi hayatını kaybederken, boğulma tehlikesi geçiren kardeşi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

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Olay akşam saatlerinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Tatil için bölgeye gelen Suudi Arabistan uyruklu Abdulazız Alharbi, dere kenarında anı fotoğrafı çekinildiği sırada ayağı kayınca dengesini kaybederek suya düştü.

Suda ağaç dalına tutunarak mahsur kalan Abdulazız Alharbi’yi kurtarmak isteyen kardeşi Omar Alharbi (23) de suya atladı. Abi ve kardeşi suda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren Omar Alharbi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde Abdulazız Alharbi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Alharbi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Son anda kurtarılan Omar Alharbi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, derede yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Trabzon#Çaykara#AFAD

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