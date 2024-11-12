×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Suudi Prensi ilk kez ‘soykırım’ dedi

Güncelleme Tarihi:

#Prens Selman#Gazze#Soykırım
Suudi Prensi ilk kez ‘soykırım’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 07:00

İsrail’in Filistin topraklarına ve Lübnan’a yönelik devam eden saldırıları ve ateşkes olasılığının ele alındığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi dün Riyad’da gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, (MBS) İsrail’in Filistin’deki saldırılarını ilk kez ‘soykırım’ olarak niteleleyerek İsrail’in İran’a yönelik saldırganlığını kınadı.

Haberin Devamı

Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğine vurgu yapan Selman, iki devletli çözüm lehinde daha fazla ülkenin desteğini seferber ettiklerini ifade etti. Suudi Lider, hem Gazze Şeridi’nde hem de Lübnan’da ateşkes çağrısını yineledi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki askeri operasyonunu kınayarak Filistin halkının içinde bulunduğu zor durumu kelimelerle ifade edemeyeceklerini söyledi. Zirveye katılan Lübnan Başbakanı Necip Mikati de yaptığı konuşmada ülkesinin bugününü ve geleceğini tehdit eden eşi benzeri görülmemiş tarihi ve varoluşsal bir krizden geçtiğini kaydetti.

SUUDİ PRENS’LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prens Selman#Gazze#Soykırım

BAKMADAN GEÇME!