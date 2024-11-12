Suudi Prensi ilk kez ‘soykırım’ dedi

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Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğine vurgu yapan Selman, iki devletli çözüm lehinde daha fazla ülkenin desteğini seferber ettiklerini ifade etti. Suudi Lider, hem Gazze Şeridi’nde hem de Lübnan’da ateşkes çağrısını yineledi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki askeri operasyonunu kınayarak Filistin halkının içinde bulunduğu zor durumu kelimelerle ifade edemeyeceklerini söyledi. Zirveye katılan Lübnan Başbakanı Necip Mikati de yaptığı konuşmada ülkesinin bugününü ve geleceğini tehdit eden eşi benzeri görülmemiş tarihi ve varoluşsal bir krizden geçtiğini kaydetti.

SUUDİ PRENS’LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.