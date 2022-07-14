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Suudi Kralı’yla telefonda görüştü

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Suudi Arabistan#Selman Bin Abdülaziz Al Suud
Suudi Kralı’yla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider bayram tebriğinde bulunurken, görüşmede Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz dün gerçekleştirdikleri görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kurban Bayramı’nda gerçekleştirdiği diplomasi trafiği sırasında görüştüğü 14 lider arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud da vardı.

Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz yarın ABD Başkanı Biden’ı ağırlayacak.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Suudi Arabistan#Selman Bin Abdülaziz Al Suud

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