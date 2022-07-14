Suudi Kralı’yla telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz dün gerçekleştirdikleri görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kurban Bayramı’nda gerçekleştirdiği diplomasi trafiği sırasında görüştüğü 14 lider arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud da vardı.

Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz yarın ABD Başkanı Biden’ı ağırlayacak.