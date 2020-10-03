Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Suudi katilleri Türkiye’ye gönderin. Uluslararası gözlemcilerin huzurunda, kamuya açık bir mahkemede hesap vermelerini sağlayın” dedi.

İletişim Başkanı Altun, uluslararası kamuoyunu da dehşete düşüren Kaşıkçı cinayetinin ikinci yıldönümünde sosyal medya hesaplarından yeni bir çağrıda bulundu. Altun şu mesajı paylaştı: “Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, iki yıl önce bugün Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda hain bir pusuya düşürüldü. Cemal Kaşıkçı, Riyad’daki birinin, aralarında bir adli tıp uzmanı ve dublörün de olduğu bir suikast timini, ellerinde bir kemik testeresiyle, kendisini öldürmek için gönderdiğinden habersizdi. Kaşıkçı’nın katilleri o günden bu yana adaletten kaçırıldı. Onlara yataklık yapıldı. Göstermelik bir mahkemeye çıkarıldılar ve serbest bırakıldılar.

TÜRK SAVCILAR ÇALIŞIYOR

Türk savcıları, polisleri ve iletişim uzmanları gece gündüz çalışmaya devam ederek Kaşıkçı’nın katillerini adalete teslim etmek için gayretlerini sürdürüyor. Biz adalet ve hakikat davasına hizmet ediyoruz. Hepimiz Cemal Kaşıkçı’nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız. Suudi katilleri Türkiye’ye gönderin. Uluslararası gözlemcilerin huzurunda, kamuya açık bir mahkemede hesap vermelerini sağlayın. Bu cani olayı gerçek anlamda aydınlatmak için yapılan tek soruşturma olan Türkiye’deki soruşturmaya destek olun.”

CEMAL KAŞIKÇI ANILDI

◊ Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ikinci yıldönümünde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen anma törenine AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da katıldı. Kaşıkçı için kurulan anıtın önünde dua edildi. (◊ DHA)