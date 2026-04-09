Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın da bulunduğu ziyarette Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abualnasr, Ankara-Riyad hattındaki ilişkilerin son dönemde “nitelikli ve hızlı bir gelişim süreci” yaşadığını söyledi. Büyükelçi, iki ülke liderliğinin güçlü siyasi iradesiyle ilişkilerin daha geniş ve sağlam bir zemine taşındığını vurguladı. Suudi Büyükelçi, “Türkiye ile ilişkiler daha da güçlenecek” mesajı verdi.

TÜRKİYE’YE SALDIRIYI KINIYORUZ

Büyükelçi Abualnasr, İran’ın bölge ülkelerine saldırılarına dikkat çekerek Türkiye’yi hedef alan girişimlerin açık şekilde kınandığını söyledi. Krallığın, gerilimin tırmanmaması için diplomatik çabaları desteklediğini vurgulayan Abualnasr, Türkiye ile bu konuda da yakın koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.

Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Abualnasr, Suudi Arabistan’ın Filistin meselesindeki tutumunun net olduğunu ifade etti. İsrail’in saldırılarının reddedildiğini belirten Büyükelçi, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için uluslararası çabaların sürdüğünü kaydetti.

HAC ZİYARETLERİ

Hac ve umre organizasyonlarına ilişkin de konuşan Büyükelçi, Türkiye’den giden hacıların sürecini kolaylaştırmak için önemli adımlar atıldığını söyledi. “Mekke Yolu” girişimi kapsamında Türk hacıların işlemlerini Türkiye’de tamamlayıp Suudi Arabistan’da doğrudan konaklama alanlarına geçebildiğini belirtti.

Abualnasr, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin daha da gelişeceğini ifade ederek, “Bugün ilişkilerin en dikkat çekici özelliği, daha sağlam temellere ve karşılıklı anlayışa dayanmasıdır” dedi. Büyükelçi ayrıca, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun kalıcı olmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi. ◊ ANKARA