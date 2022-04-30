Bakanlarla Umre ziyareti

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için önceki gün eşi Emine Erdoğan ve bazı bakanlarla birlikte Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Abdulaziz salona geçerek heyetlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Abdulaziz görüşmelerinin ardından yemeğe geçti. Erdoğan, Kral Abdülaziz’in ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la görüştü.

Görüşmede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

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YENİ DÖNEM

4.5 yıl sonra yapılan ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler gözden geçirilirken, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alındı. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, başta Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılmasına dönük girişimler olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin arttırılması ve yeni yatırım planları konuları da ele alındı. Tarihi ziyaretin iki ülke arasında normalleşmeyi hızlandırması ve yeni işbirliklerine kapı aralaması bekleniyor. Kritik ziyaretin ardından önümüzdeki dönemde iki ülke arasında yeni yatırım anlaşmaları imzalanması, petrokimya, enerji, ulaşım, inşaat, turizm, finans ve savunma sanayii alanlarında işbirliklerine fırsat sunması bekleniyor.

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Kral Selman bin Abdülaziz El Suud

MEKKE’YE GEÇTİ

Erdoğan ve beraberindekiler, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüşmelerinin ardından Mekke’ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke ziyareti çerçevesinde Kabe’ye geçerek Umre yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Umre sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

Erdoğan daha sonra da sahur programına katıldı. Kutsal topraklarda sabah namazını ve öğle namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını tamamladıktan sonra Türkiye’ye döndü.

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Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud

TARİHİ BAĞLARA SAHİBİZ

Kral ve Prens’le bir araya geldiği Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili Twitter’dan mesaj paylaşan Erdoğan, “Hâdimü’l Haremeyn’in daveti üzerine Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel, beşerî bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askerî, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içindeyiz” dedi.