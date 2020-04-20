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ADANA (İHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 17:39,Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'dan 167 vatandaş Türkiye'ye getirildi

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Suudi Arabistan'dan 167 vatandaş Türkiye'ye getirildi
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Suudi Arabistan'dan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 167 Türk vatandaşı Adana'ya getirildi.

Uçakla Adana Havalimanı'na getirilen 167 kişi, Adana Valiliği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Vatandaşlar, işlemlerinin ardından polis eşliğindeki otobüslerle gözetim altında tutulacakları Mersin’deki yurda götürüldü. Mersin’deki öğrenci yurdundaki tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşların 14 gün karantinada tutulacakları bildirildi.

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