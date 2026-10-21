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Suudi Arabistan’daki Şeybe Petrol Sahası'na saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

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#Suudi Arabistan#Petrol Saldırısı#Şeybe Petrol Sahası
Suudi Arabistan’daki Şeybe Petrol Sahasına saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 23:07

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan saldırıda, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

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Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından üst düzey bir yetkili saldırıya dair ülkenin resmi ajansı SPA'ya konuştu.

Şarkiyye bölgesindeki ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait Şeybe Petrol Sahası'ndaki tesislerden birinin sabah saatlerinde hedef alındığını aktaran yetkili, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının hava savunma sistemi tarafından engellendiğini kaydetti.

Saldırı sonucu, biri Filipin diğeri Nepal uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, Pakistan ve Hindistan uyruklu 2 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Ayrıca tesisin dışında, sahada çalışanlardan birine ait araçta yangın çıktığı ancak olaydan operasyonel faaliyetlerin etkilenmediği belirtildi.

 

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#Suudi Arabistan#Petrol Saldırısı#Şeybe Petrol Sahası

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