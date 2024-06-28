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Suudi Arabistan'da yoğun bakımdaki hasta ve refakatçileri Ankara’ya getiriliyor

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#Milli Savunma Bakanlığı#Suudi Arabistan#Hasta
Suudi Arabistanda yoğun bakımdaki hasta ve refakatçileri Ankara’ya getiriliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 00:15

Milli Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçi için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait C-130 uçağının görevlendirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suudi Arabistan’ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

'10 KİŞİLİK SAĞLIK EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ'

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda ise hasta ve refakatçileri almaya giden ekipte sağlık personellerinin de görevlendirildiği belirtilerek, "Hac ibadetini eda ederken sağlık sorunları yaşayan 13 vatandaşımız, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen ve aralarında uzman hekimlerin de yer aldığı 10 kişilik sağlık ekibi eşliğinde bu gece ülkemize getiriliyor. MSB’ye ait özel bir uçakla gerçekleştirilecek bu dönüş operasyonunda, hac ibadetini ifa eden vatandaşlarımızın tedavilerine Ankara ilimizde devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Suudi Arabistan#Hasta

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