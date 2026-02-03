Suudi Arabistan ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Muhammed bin Selman ile görüştü

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine başkent Riyad'da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Suudi Arabistan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de eşlik ediyor.

ERDOĞAN-SELMAN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.

Yemame Sarayı'nda yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, Riyad ziyaretinin ardından yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti için bulunduğu Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, enerji, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanında iş birliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yenilenebilir enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak yeni adımlarla daha ileri bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Filistin’de kalıcı barışın sağlanması ve Gazze’nin yeniden imarı için gayret göstermeye devam ettiğini, insani krizin bir an önce son bulması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının sadece Türkiye için değil, bütün bölge için de faydalı olacağını, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarına yönelik desteklerinin birçok alanda süreceğini, Suriye'nin yeniden imarı için Suudi Arabistan'la iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Yemen’deki son durum ve Doğu Afrika’daki gelişmeler de ayrıntılı olarak ele alınırken, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı ve ortak açıklama yayımlandı.

ERDOĞAN, ONURUNA VERİLEN YEMEĞE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'da onuruna verilen akşam yemeğine iştirak etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Yemame Sarayı'nda verilen yemek, basına kapalı düzenlendi.