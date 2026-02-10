×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Suudi Arabistan: Erdoğan’ın ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını ortaya koydu

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan Suudi Arabistan Ziyareti#Suudi Arabistan-Türkiye İlişkileri#Nükleer Enerji İşbirliği
Suudi Arabistan: Erdoğan’ın ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını ortaya koydu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 20:15

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Şubat’ta ülkeye yaptığı resmi ziyaretin “iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını ortaya koyduğunu” vurguladı.

Haberin Devamı

 

Suudi resmi ajansı SPA’ya göre, Kral Selman bin Abdülaziz başkanlığında Riyad’da toplanan Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında yapılan görüşmeler hakkında bilgilendirildi.

Kurul, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını ortaya koyduğunu ve farklı alanlarda iş birliğini güçlendirme iradesini yansıttığını, imzalanan anlaşma ve mutabakat zaptlarıyla bunun somutlaştığını belirtti.

Bakanlar Kurulu ayrıca Enerji Bakanı’nı, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ürdün arasında nükleer enerjinin ve atom enerjisinin barışçıl kullanımına yönelik çerçeve anlaşma ve iş birliği anlaşması konusunda görüşmeler yürütmek ve anlaşmaları imzalamak üzere yetkilendirdi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Şubat’ta Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş, ardından Mısır’a geçmişti. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdoğan Suudi Arabistan Ziyareti#Suudi Arabistan-Türkiye İlişkileri#Nükleer Enerji İşbirliği

BAKMADAN GEÇME!