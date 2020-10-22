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Musa KESLER
Haber Giriş: 22.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sütunlar saraydan gelmiş

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Sütunlar saraydan gelmiş
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Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’in silah arkadaşlarından Abdullah Mihal Bey’in (Köse Mihal) Bilecik’in İnhisar ilçesi, Harmankaya köyündeki türbesi İnhisar Kaymakamlığı tarafından restore edildi.

Eski bir Doğu Roma (Bizans) tekfuru (vali) olan Mihal Bey’in türbesinin girişindeki iki eski sütunun da türbeden birkaç kilometre uzakta yer aldığı ve Mihal Bey’in tekfur olduğu dönemde kullandığı sarayının kalıntılarından getirildiği belirlendi. Mihal Bey’in türbesi 1885 yılında yaptırılmış. Mihal Bey tekfur iken diğer tekfurların Osman Bey’e yönelik suikast planını haber vermiş ve sonradan da Müslüman olup Osman Bey’in hizmetine girmişti.

Sütunlar saraydan gelmiş
Mihal Bey’in türbesi

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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