Sütunlar saraydan gelmiş
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’in silah arkadaşlarından Abdullah Mihal Bey’in (Köse Mihal) Bilecik’in İnhisar ilçesi, Harmankaya köyündeki türbesi İnhisar Kaymakamlığı tarafından restore edildi.
Eski bir Doğu Roma (Bizans) tekfuru (vali) olan Mihal Bey’in türbesinin girişindeki iki eski sütunun da türbeden birkaç kilometre uzakta yer aldığı ve Mihal Bey’in tekfur olduğu dönemde kullandığı sarayının kalıntılarından getirildiği belirlendi. Mihal Bey’in türbesi 1885 yılında yaptırılmış. Mihal Bey tekfur iken diğer tekfurların Osman Bey’e yönelik suikast planını haber vermiş ve sonradan da Müslüman olup Osman Bey’in hizmetine girmişti.
Mihal Bey’in türbesi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle