Sütunlar saraydan gelmiş

Eski bir Doğu Roma (Bizans) tekfuru (vali) olan Mihal Bey’in türbesinin girişindeki iki eski sütunun da türbeden birkaç kilometre uzakta yer aldığı ve Mihal Bey’in tekfur olduğu dönemde kullandığı sarayının kalıntılarından getirildiği belirlendi. Mihal Bey’in türbesi 1885 yılında yaptırılmış. Mihal Bey tekfur iken diğer tekfurların Osman Bey’e yönelik suikast planını haber vermiş ve sonradan da Müslüman olup Osman Bey’in hizmetine girmişti.

Mihal Bey’in türbesi