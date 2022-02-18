Sutopunda tepki çeken fotoğraf

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Türkiye Sutopu Federasyonu, sosyal medya hesabından Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsrail’de mücadele edecek erkek milli takımı ile Sırbistan’da eleme maçları oynayacak kadın milli takımının fotoğraflarını paylaştı. Federasyon, Twitter paylaşımına erkek sporcuların havuz başında mayolu fotoğraflarını ekledi.

BİRİNCİ PAYLAŞIM

Sutopu erkek milli takımının boydan, kadın milli takımının ise sadece kafaları görünecek şekilde fotoğraflarının paylaşılması sosyal medyada eleştirildi.

Kadın sporcuların ise havuz içerisinde sadece kafalarının göründüğü fotoğraflar paylaşıldı. Kadın sporcuların vücutlarının görünmediği fotoğraflarının paylaşımı çok sayıda kişi tarafından eleştirildi. Federasyon tepkiler üzerine ertesi gün kadın sporcuların boydan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak “Milli mesai başlıyor” notunu düştü.

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İKİNCİ PAYLAŞIM

Paylaşılan fotoğrafın tepki görmesi üzerine Türkiye Sutopu Federasyonu ikinci bir paylaşım yapmak zorunda kaldı.