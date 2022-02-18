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Sutopunda tepki çeken fotoğraf

#Türkiye Sutopu Federasyonu#Fotoğraf#Tepki
Sutopunda tepki çeken fotoğraf

Sosyal medyada erkek sporcuların boydan, kadın sporcuların ise havuz içerisinden fotoğraflarını paylaşan Türkiye Sutopu Federasyonu, tepkiler üzerine ikinci bir fotoğraf paylaştı.

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Türkiye Sutopu Federasyonu, sosyal medya hesabından Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsrail’de mücadele edecek erkek milli takımı ile Sırbistan’da eleme maçları oynayacak kadın milli takımının fotoğraflarını paylaştı. Federasyon, Twitter paylaşımına erkek sporcuların havuz başında mayolu fotoğraflarını ekledi.

BİRİNCİ PAYLAŞIM

Sutopu erkek milli takımının boydan, kadın milli takımının ise sadece kafaları görünecek şekilde fotoğraflarının paylaşılması sosyal medyada eleştirildi.

Sutopunda tepki çeken fotoğraf

Kadın sporcuların ise havuz içerisinde sadece kafalarının göründüğü fotoğraflar paylaşıldı. Kadın sporcuların vücutlarının görünmediği fotoğraflarının paylaşımı çok sayıda kişi tarafından eleştirildi. Federasyon tepkiler üzerine ertesi gün kadın sporcuların boydan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak “Milli mesai başlıyor” notunu düştü.

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İKİNCİ PAYLAŞIM

Paylaşılan fotoğrafın tepki görmesi üzerine Türkiye Sutopu Federasyonu ikinci bir paylaşım yapmak zorunda kaldı.

Sutopunda tepki çeken fotoğraf

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#Türkiye Sutopu Federasyonu#Fotoğraf#Tepki

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