Sütçüye 15 yıl istendi

Emre Sayar ile Uğur Turgut’un avukatı Ahmet Kaya, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı´na başvuruda bulundu.

‘SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATTILAR’

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 işçinin TCK’nın 185´inci maddesinde yer alan ‘İçilecek sulara veya yenilecek, tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir’ kapsamında yargılanması talep edildi.