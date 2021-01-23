Sütçüye 15 yıl istendi
Konya’daki süt toplama merkezinde çalışan işçilerden Emre Sayar’ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, arkadaşı Uğur Turgut tarafından geçen yıl kasım ayında sosyal medyada paylaşılmış, hızla yayılan görüntülere tepki yağmıştı. Gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım günü sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, 2 işçi avukatlarının bir üst mahkemeye itirazıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştu.
Emre Sayar ile Uğur Turgut’un avukatı Ahmet Kaya, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı´na başvuruda bulundu.
‘SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATTILAR’
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 işçinin TCK’nın 185´inci maddesinde yer alan ‘İçilecek sulara veya yenilecek, tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir’ kapsamında yargılanması talep edildi.
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