×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Süt ürünleri tesisinde yangın

Güncelleme Tarihi:

#Süt Ürünleri#Depo#Yangın
Süt ürünleri tesisinde yangın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 04:36

Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisine ait depoda çıkan yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Haberin Devamı


Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin İnece beldesinde bulunan süt ürünleri üretim tesisinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'a bağlı itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri de destek verirken, ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. Yangında fabrikanın depo kısmında maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süt Ürünleri#Depo#Yangın

BAKMADAN GEÇME!