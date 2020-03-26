Süt kutusundan binlerce uyuşturucu hap çıktı; 9 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir miktarı süt kutusu içerisine saklanmış halde 2 bin 302 adet uyuşturucu hap, 547 gram esrar, 350 adet hap, 127 gram metamfetamin, 22 gram bonzai, 7 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 9 bin 200 TL para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edilirken, koronavirüse karşı önlem alınarak zanlılara maske ve eldiven takıldı. Polisler de aynı şekilde önlem aldı.