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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 12:06,Son Güncelleme:/

Süt kutusundan binlerce uyuşturucu hap çıktı; 9 gözaltı

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Süt kutusundan binlerce uyuşturucu hap çıktı; 9 gözaltı
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KOCAELİ’de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken, süt kutusu içerisine saklanmış uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir miktarı süt kutusu içerisine saklanmış halde 2 bin 302 adet uyuşturucu hap, 547 gram esrar, 350 adet hap, 127 gram metamfetamin, 22 gram bonzai, 7 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 9 bin 200 TL para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edilirken, koronavirüse karşı önlem alınarak zanlılara maske ve eldiven takıldı. Polisler de aynı şekilde önlem aldı.

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